Создание сайта для типографии

Сайты «под ключ»Закрыт21 заявка328 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен готовый проект подобие этому сайту http://mandarin-print.ru

Прошу внимательно изучить данный пример.

Сайт начат, но не закончен.

6 лет назад
gdprint
Антон 
38 летКазахстан
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Сайт-портфолио руководителя проектов в сфере ИТ

    Требуется разработать дизайн сайта-портфолио-визитки-резюме для руководителя проектов в сфере ИТ.   Сайт должен быть стильным, современным и не перегруженным. Должен быть адаптирован под мобильные устройства; содержать разделы "контакты", "резюме", "портфолио выполненных проектов" и раздел с информацией "о ...

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сайт (мобильную версию)

    Нужно сделать сайт с 0, нужна только мобильная версия. регистрация по сотовому, пользователи могут только голосовать и смотреть историю голосований. кто сделает ? Функционал простой , дизайн не нужен. На белом фоне

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Начала работы Start-Up по созданию абсолютно новой соц. сети!

    Всем привет. Месяц назад началась работа над созданием абсолютно новой в прямом смысле революционной взаимовыгодной социальной сети, основанной на абсолютно новом подходе в общении и обмене информации. Ближайшие 1-2 года данная идея реализована другими командами не будет, ...

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сайт под ключ

    Многостраничный сайт под ключ для компании по производству и продаже изделий из дерева. Двери, мебель, кухни и т.д. под заказ. Дизайн, верстка, cms. Цвета - основа салат­овый, дополнительно коричневый, возможны дополнительные цвет­а. Хотелось бы как то привязать ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Аналог springboardvr.com

    Cообc-но сабж springboardvr.com  Bот тaкoй сeрвис нужeн  Cтаpтoвый минимальный функциoнал:  Интepфейc админиcтpaтoра c упрaвлeнием тoчкaми, запуcкoм/продлением вpемени и дистанционным зaпускoм игp  Интерфейс игрока с oтображeниeм ocтaвшeгося вpемeни и cпиcком игр c раздeлeниeм по жaнpaм и сортирoвкой пo пoпулярнoсти  Цены cpоки ...

    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработка сайта по взаимодействию с платформой STEAM, написание бота

    Разработка сайта по взаимодействию с платформой STEAM, написание бота. Обязательное!!! знание STEAM API, опыт работы со STEAM. Владение языками JS, PHP, Python. Знания в других игровых площадках приветствуется. Кандидаты, с наличием своей команды программистов, дизайнеров и верстальщиков, рассматриваются ...

    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Переделать сайт по ключ на WP

    Всем привет. Задача простая. Сверстан быстро сайт на коленке. В приложении урл. Нужно повесить сайт на WP на основе нового аккуратного дизайна. Можно использовать шаблон, куда перенести контент со старого.  Вообщем нужно чтоб заиграл по ...

    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Лeндинг

    $70

    Привeтствую!  Нужeн oднocтрaничник видa psyhoterapevt.org/new/, c фopмoй связи и закaзoм обратногo звонка, a такжe oтзывaми.  Oтзывы будут cвoи (не заказныe).  Cpoк испoлнения дo 14 днeй.

    Сайты «под ключ»29 заявок
    Закрыт
    6 лет назад