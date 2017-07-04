Создание сайта для типографии

Всем привет. Задача простая. Сверстан быстро сайт на коленке. В приложении урл. Нужно повесить сайт на WP на основе нового аккуратного дизайна. Можно использовать шаблон, куда перенести контент со старого. Вообщем нужно чтоб заиграл по ...