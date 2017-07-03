Сайт агентства недвижимости

Требуется разработать дизайн сайта-портфолио-визитки-резюме для руководителя проектов в сфере ИТ. Сайт должен быть стильным, современным и не перегруженным. Должен быть адаптирован под мобильные устройства; содержать разделы "контакты", "резюме", "портфолио выполненных проектов" и раздел с информацией "о ...