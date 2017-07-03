Верстка сайта и натяжка на Вордпресс

Сайты «под ключ»Закрыт1 заявка164 просмотра
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Требуется сверстать макеты PSD и интегрировать на CMS Вордпресс. Основная задача это обработка данных из веб форм и их запись в файлы микрософт оффис с дальнейшим сохранением и предоставлением пользователю для скачивания. Файлы микрософт оффис: Ворд, Эксель, Повер Поинт.  

Подробности кандидатам. Пишите скайп для связи.   

Свяжусь со всеми заинтересовавшими.   

Условия работы для исполнителя: Утверждаем проект на вашем хосте, получаете оплату на ВМ, ЯД или Киви, передаете исходники проекта.   

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Верстка сайта
6 лет назад
ivansmir81
69 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
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