Верстка сайта и натяжка на Вордпресс

Требуется сверстать макеты PSD и интегрировать на CMS Вордпресс. Основная задача это обработка данных из веб форм и их запись в файлы микрософт оффис с дальнейшим сохранением и предоставлением пользователю для скачивания. Файлы микрософт оффис: Ворд, Эксель, Повер Поинт.

Подробности кандидатам. Пишите скайп для связи.

Свяжусь со всеми заинтересовавшими.

Условия работы для исполнителя: Утверждаем проект на вашем хосте, получаете оплату на ВМ, ЯД или Киви, передаете исходники проекта.

Студиям не беспокоить!