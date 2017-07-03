Hyip проект под ключ

Сайты «под ключ»Закрыт2 заявки211 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Разработка дизайн главной страницы сайтаДизайн разрабатывается в соответствии с ТЗ.Разработка дизайна внутренних страниц - от …$ за шт.Дизайн разрабатывается в соответствии с ТЗ.Верстка главной страницыБазовая стоимость интеграции дизайна (натяжка)Вёрстка и интеграция дизайна внутренних страниц (16 шт.)Локализация / создание англ. версии сайта.Перевод тех. части, заполнение сайта.Покупка лицензии CMS H-scriptНастройка CMSРазработка / Доработка функционала CMSЭтот пункт требует уточнения и не может быть просчитан без ТЗ.Разработка контентаПеревод контента на англ.Размещение, оформление текстаРазработка баннеровПо умолчанию анимированные, GIF, одна локализация.Локализация баннеровСоздание дополнительных версий баннеров (английская)Покупка выделенного сервераНастройка выделенного сервера / хостингаНастройка и подключение платежных систем(Верификация Perfect Money, OKPAY, ADVcash, SolidTrustPay, Payza)❓Продажа пакета документов для верификации электронных кошельковУстановка H-keeper(Программа для подвязки всех электронных кошельков в одну удобную площадку)Покупка SSL сертификатаУстановка и настройка дополнительной DDoS защиты (от Cloudflare или DDoS-Guard)Разработка Telegram-ботаРазработка видео презентацииПеревод видео презентации на английскийФото монтажПриложение на телефон

СММ продвижение, Оформление и видение групп в соц. сетях (VK, FB, Instagram, YouTube).Продвижение проекта (форумы, блоги, е-рассылка, Skype, соц. сети)Оформление e-mail рассылок(Разработка дизайна и вёрстка рассылок).Организация технической поддержки (для клиентов проекта)Русскоязычный оператор в онлайн-чат - …$ / сутки (дополнительный язык + …$ / сутки).

Русскоязычный телефонный оператор - …$ / сутки (дополнительный язык + …$ / сутки).

6 лет назад
AntonioMontana
37 летОАЭ
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Сделать сайт на WP

    $50

    Добрый день Нужно сделать простой сайт на WP, где будут только новости, обычный блог. Можно использовать готовую тему, как такую http://blog.omnidesk.ru, чтобы ничего лишнего, кроме шапки и постов. Срок - 1-2 дня, бюджет до 50 ...

    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сайт "под ключ"

    $100

    Требуется исполнитель для создания сайта "под ключ" для мясоперерабатывающей компании. Сайт-визитка на 8-10страниц, с небольшим каталогом продукции (20-25наименований). От исполнителя дизайн, верстка страниц, наполнение материалами заказчика, оптимизация. Далее необходимо перенести готовый сайт на хостинг заказчика, ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Сайт-портфолио руководителя проектов в сфере ИТ

    Требуется разработать дизайн сайта-портфолио-визитки-резюме для руководителя проектов в сфере ИТ.   Сайт должен быть стильным, современным и не перегруженным. Должен быть адаптирован под мобильные устройства; содержать разделы "контакты", "резюме", "портфолио выполненных проектов" и раздел с информацией "о ...

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сайт (мобильную версию)

    Нужно сделать сайт с 0, нужна только мобильная версия. регистрация по сотовому, пользователи могут только голосовать и смотреть историю голосований. кто сделает ? Функционал простой , дизайн не нужен. На белом фоне

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Начала работы Start-Up по созданию абсолютно новой соц. сети!

    Всем привет. Месяц назад началась работа над созданием абсолютно новой в прямом смысле революционной взаимовыгодной социальной сети, основанной на абсолютно новом подходе в общении и обмене информации. Ближайшие 1-2 года данная идея реализована другими командами не будет, ...

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад