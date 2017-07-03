Hyip проект под ключ

Разработка дизайн главной страницы сайтаДизайн разрабатывается в соответствии с ТЗ.Разработка дизайна внутренних страниц - от …$ за шт.Дизайн разрабатывается в соответствии с ТЗ.Верстка главной страницыБазовая стоимость интеграции дизайна (натяжка)Вёрстка и интеграция дизайна внутренних страниц (16 шт.)Локализация / создание англ. версии сайта.Перевод тех. части, заполнение сайта.Покупка лицензии CMS H-scriptНастройка CMSРазработка / Доработка функционала CMSЭтот пункт требует уточнения и не может быть просчитан без ТЗ.Разработка контентаПеревод контента на англ.Размещение, оформление текстаРазработка баннеровПо умолчанию анимированные, GIF, одна локализация.Локализация баннеровСоздание дополнительных версий баннеров (английская)Покупка выделенного сервераНастройка выделенного сервера / хостингаНастройка и подключение платежных систем(Верификация Perfect Money, OKPAY, ADVcash, SolidTrustPay, Payza)❓Продажа пакета документов для верификации электронных кошельковУстановка H-keeper(Программа для подвязки всех электронных кошельков в одну удобную площадку)Покупка SSL сертификатаУстановка и настройка дополнительной DDoS защиты (от Cloudflare или DDoS-Guard)Разработка Telegram-ботаРазработка видео презентацииПеревод видео презентации на английскийФото монтажПриложение на телефон

СММ продвижение, Оформление и видение групп в соц. сетях (VK, FB, Instagram, YouTube).Продвижение проекта (форумы, блоги, е-рассылка, Skype, соц. сети)Оформление e-mail рассылок(Разработка дизайна и вёрстка рассылок).Организация технической поддержки (для клиентов проекта)Русскоязычный оператор в онлайн-чат - …$ / сутки (дополнительный язык + …$ / сутки).

Русскоязычный телефонный оператор - …$ / сутки (дополнительный язык + …$ / сутки).