Сайт - запрос стоимости?!

Нужен готовый проект подобие этому сайту http://mandarin-print.ru Прошу внимательно изучить данный пример. Сайт начат, но не закончен.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт турагентства с каталогами:
- недвижимости,
- видами отдыха,
- арендой машин
Единственная сложность это сделать поиск гостинниц с другого сайта - http://renthome.bg/ru, без отображения какой либо информации об указанном сайте. То есть поиск и бронирование должно происходить на нашем сайте, а оплата на http://renthome.bg/ru.
Весь контент для наполнения остальной части сайта полностью предоставлю.
Жду ваших предложений цена и сроки. Работа через гарант.
- Похожие заказы
- Сайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт6 лет назад
Разработка дизайн главной страницы сайтаДизайн разрабатывается в соответствии с ТЗ.Разработка дизайна внутренних страниц - от …$ за шт.Дизайн разрабатывается в соответствии с ТЗ.Верстка главной страницыБазовая стоимость интеграции дизайна (натяжка)Вёрстка и интеграция дизайна внутренних страниц (16 ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Например как этот: game4me(.)ru Пишите стоимость и сроки.Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт6 лет назад
Создание марафона и продвижение его. Обучение созданию своего сайта.Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $50
Добрый день Нужно сделать простой сайт на WP, где будут только новости, обычный блог. Можно использовать готовую тему, как такую http://blog.omnidesk.ru, чтобы ничего лишнего, кроме шапки и постов. Срок - 1-2 дня, бюджет до 50 ...Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт6 лет назад
Сколько будстоить сайт по сложности как: welhome, black wood итдСайты «под ключ»18 заявокЗакрыт6 лет назад
- $100
Требуется исполнитель для создания сайта "под ключ" для мясоперерабатывающей компании. Сайт-визитка на 8-10страниц, с небольшим каталогом продукции (20-25наименований). От исполнителя дизайн, верстка страниц, наполнение материалами заказчика, оптимизация. Далее необходимо перенести готовый сайт на хостинг заказчика, ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен6 лет назад
Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: [url=/users/yukov/portfolio/sajty-pod-klyuch-58/landing-page-dlya-servisa-remonta-kompyyuterov-2097817/]Пример работы[/url]Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется разработать дизайн сайта-портфолио-визитки-резюме для руководителя проектов в сфере ИТ. Сайт должен быть стильным, современным и не перегруженным. Должен быть адаптирован под мобильные устройства; содержать разделы "контакты", "резюме", "портфолио выполненных проектов" и раздел с информацией "о ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно сделать сайт с 0, нужна только мобильная версия. регистрация по сотовому, пользователи могут только голосовать и смотреть историю голосований. кто сделает ? Функционал простой , дизайн не нужен. На белом фонеСайты «под ключ»10 заявокЗакрыт6 лет назад