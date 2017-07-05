Сделать лэндинг

Необходимо сделать лендинг для вебкам-студии.

ТЗ есть, но некоторые моменты в плане дизайна (кнопки, оформление списка, и прочие мелкие

моменты) на сайте придется продумать самому (до меня не доходит, но я

скажу красиво или нет).

Не пугайтесь, я не чудак на букву м, если у вас есть вкус, то я вас не замучаю.

Так же скажу, что продающий сайт с кучей кнопок ЗАКАЗАТЬ! мне не нужен, в

первую очередь сайт должен быть красивым и гармоничным.

Нужно будет так же предоставить все исходники для возможного изменения в дальнейшем.

Сайт должен так же хорошо смотреться на мобильном.