Простой сайт с админкой

Добрый день! Необходимо создание сайта под ключ! Тематика - постельное белье! Вот пример https://www.mebelion.ru/tekstil/odeyala-i-podushki/ Делайте пожалуйста Ваши предложения по цене, времени и примерами работ. Отвечу на любые вопросы! Спасибо!
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ТЗ во вложении
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