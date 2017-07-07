Сайт-визитка студии загара с сервисом записи на услуги

Задача:

Небольшой интернет-сайт, который будет содержать информацию о предоставляемых услугах

моментального загара и еще чего-нибудь.

Вполне подойдет шаблон WordPress, возможно, что с доработками.

Требования:

· Интеграция с соц. сетями: Instagramm, VK, FB, ок

· Личный кабинет пользователя (регистрация на сайте, вход через аккаунты соцсетей);

o В ЛК должна быть возможность выбора: салона, даты, времени, вида услуги и мастера.

o Возможность указания различных контактных данных, и отметка способа оповещения;

o Возможность переноса, корректировки, отмены заявки на услуги.

· Форма записи на услуги. Пользователь должен иметь возможность записаться в определенный салон, на определенную услугу, дату, время и мастера. При выборе даты – всплывающий календарь. Выбор времени

необходимо оформить в виде сетки/матрицы, где визуализируются свободные

интервалы (легенда).

Предусмотреть возможность выбора мастера, при этом сетка времени должна отображать загруженность выбранного мастера (отметить на сетке временные интервалы, в которые мастер уже занят). Или наоборот – выбрать время, и система должна подсказать свободного мастера на этот интервал. Также предусмотреть выбор услуги. Т.е. мастеров и услуг может быть несколько. Например, Услугу 1 могут оказывать два мастера одновременно (это два разных клиента), продолжительность услуги 1 час. Услугу 2 может оказывать только один мастер, при этом если этот мастер оказывает Услугу 2, то он не может оказывать Услугу 2 в один и тот же интервал.

Можно рассмотреть вариант регистрации клиента и хранение истории получения услуг.

Результаты записи должны передаваться по электронной почте, если есть возможность то отправлять созданные заявки в watsapp, telegram владельца.

· Требуется автоматическое информирование пользователя за сутки до оказания услуги посредством отправки сообщения с определенным содержанием способом или способами, которые пользователь выберет

для себя в личном кабинете (sms, telegram, watsapp, viber, e-mail). И повторное напоминание за два часа до назначенного времени. Если клиент забронировал услугу на следующий день, то первое сообщение надо отправить сразу.

· Страница отзывов, где пользователь может оставить свой отзыв непосредственно через форму, также требуется вывод отзывов из соцсетей;

· Возможность создания разных страниц, наполнение и корректировку содержания – это типовая функциональность wordpress;

· Слайдер для автоматического показа фотографий из коллекции, загружаемой на сайт (вроде тоже типовой).

· Интеграция yandex-карт на форму для отображения адреса непосредственно на карте. (схема проезда под вопросом)

Образец шаблона 1: http://demo.athemes.com/sydney/

Образец шаблона 2: https://www.vmthemes.com/preview/Initio/

Образец контента: http://zagar-nabali.ru/

Сроки и цена по договоренности. Домен есть, хостинг будет приобретаться, скорее всего, под требования разработчика.