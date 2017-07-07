Сайт-визитка студии загара с сервисом записи на услуги

Сайты «под ключ»Закрыт8 заявок226 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Задача:

Небольшой интернет-сайт, который будет содержать информацию о предоставляемых услугах

моментального загара и еще чего-нибудь.

Вполне подойдет шаблон WordPress, возможно, что с доработками.

Требования:

·        Интеграция с соц. сетями: Instagramm, VK, FB, ок

·        Личный кабинет пользователя (регистрация на сайте, вход через аккаунты соцсетей);

o  В ЛК должна быть возможность выбора: салона, даты, времени, вида услуги и мастера.

o  Возможность указания различных контактных данных, и отметка способа оповещения;

o  Возможность переноса, корректировки, отмены заявки на услуги.

·        Форма записи на услуги. Пользователь должен иметь возможность записаться в определенный салон, на определенную услугу, дату, время и мастера. При выборе даты – всплывающий календарь. Выбор времени

необходимо оформить в виде сетки/матрицы, где визуализируются свободные

интервалы (легенда).

Предусмотреть возможность выбора мастера, при этом сетка времени должна отображать загруженность выбранного мастера (отметить на сетке временные интервалы, в которые мастер уже занят). Или наоборот – выбрать время, и система должна подсказать свободного мастера на этот интервал. Также предусмотреть выбор услуги. Т.е. мастеров и услуг может быть несколько. Например, Услугу 1 могут оказывать два мастера одновременно (это два разных клиента), продолжительность услуги 1 час. Услугу 2 может оказывать только один мастер, при этом если этот мастер оказывает Услугу 2, то он не может оказывать Услугу 2 в один и тот же интервал.

Можно рассмотреть вариант регистрации клиента и хранение истории получения услуг.

Результаты записи должны передаваться по электронной почте, если есть возможность то отправлять созданные заявки в watsapp, telegram владельца.

·        Требуется автоматическое информирование пользователя за сутки до оказания услуги посредством отправки сообщения с определенным содержанием способом или способами, которые пользователь выберет

для себя в личном кабинете (sms, telegram, watsapp, viber, e-mail). И повторное напоминание за два часа до назначенного времени. Если клиент забронировал услугу на следующий день, то первое сообщение надо отправить сразу.

·        Страница отзывов, где пользователь может оставить свой отзыв непосредственно через форму, также требуется вывод отзывов из соцсетей;

·        Возможность создания разных страниц, наполнение и корректировку содержания – это типовая функциональность wordpress;

·        Слайдер для автоматического показа фотографий из коллекции, загружаемой на сайт (вроде тоже типовой).

·        Интеграция yandex-карт на форму для отображения адреса непосредственно на карте. (схема проезда под вопросом)

 

Образец шаблона 1: http://demo.athemes.com/sydney/

Образец шаблона 2: https://www.vmthemes.com/preview/Initio/

Образец контента: http://zagar-nabali.ru/

Сроки и цена по договоренности. Домен есть, хостинг будет приобретаться, скорее всего, под требования разработчика.

6 лет назад
iBolit66
Дмитрий 
46 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Создание сайта под ключ!

    Добрый день! Необходимо создание сайта под ключ! Тематика - постельное белье! Вот пример https://www.mebelion.ru/tekstil/odeyala-i-podushki/ Делайте пожалуйста Ваши предложения по цене, времени и примерами работ. Отвечу на любые вопросы! Спасибо!

    Сайты «под ключ»36 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание Landing Page+копирайтинг+контекстная реклама

    Нужно создать Landing Page. Требуется придумать название компании+логотип (более подробную информацию смогу объяснить по телефону,или в личной переписке). Так же требуется копирайтинг, контекстная реклама. Нам не требуется разработка индивидуального двигателя сайта, вполне подойдут стандартные шаблоны. Так же в ...

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание сайта ( с каталогом товаров)с переносом информации со старого

    Добрый день! У компании есть сайт, построенный на базе AVE.cms, работающий с 2006г. Основные недостатки существующего сайта: ·       несовременный дизайн; ·       нет адаптивности под разные виды устройств (десктоп, смартфоны); ·       плохая оптимизация содержимого для поисковых систем; ·       не очень удобная административная панель управления содержимым сайта; ·       отсутствие ...

    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать лэндинг

    Необходимо сделать лендинг для вебкам-студии. ТЗ есть, но некоторые моменты в плане дизайна (кнопки, оформление списка, и прочие мелкие моменты) на сайте придется продумать самому (до меня не доходит, но я скажу красиво или нет).  ...

    Сайты «под ключ»25 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание одностроничника и его продвижение

    Требуется универсальный специалист в сфере создания сайте и его продвижения (именно оба условия).   Сайт – одностроничник. Тема – электроскутеры.  Срок – 3 дня.   Писать тем, кто готов быть в долевом участии от проекта.   Подробности при общении.  Сразу указывайте скайп

    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    6 лет назад