Создание Landing Page+копирайтинг+контекстная реклама

Сайты «под ключ»Закрыт11 заявок240 просмотров
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Нужно создать Landing Page.

Требуется придумать название компании+логотип (более подробную информацию смогу объяснить по телефону,или в личной переписке).

Так же требуется копирайтинг, контекстная реклама.

Нам не требуется разработка индивидуального двигателя сайта, вполне подойдут стандартные шаблоны. Так же в последствии потребуется верстка.

6 лет назад
bogdanova2803
Анастасия 
31 годРоссия
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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