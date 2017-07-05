Создание Landing Page+копирайтинг+контекстная реклама

Необходимо сделать сайт для федерации по плаванию регионального уровня ТЗ во вложении
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать Landing Page.
Требуется придумать название компании+логотип (более подробную информацию смогу объяснить по телефону,или в личной переписке).
Так же требуется копирайтинг, контекстная реклама.
Нам не требуется разработка индивидуального двигателя сайта, вполне подойдут стандартные шаблоны. Так же в последствии потребуется верстка.
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