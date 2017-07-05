Требуется создать сайт в конструкторе

Сайты «под ключ»Закрыт14 заявок157 просмотров
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Нужен исполнитель который сможет сделать сайт в конструкторе wix.com под мою тематику

ничего сложного нет. просто нужно чтобы все блоки красиво смотрелись

подробности в переписке

6 лет назад
BMaxim
Максим 
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
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