Создание мини сайта

Требуется сайт-панель управления, для телефонной обработки заказов на товары, интегрированный с сервисом ip-телефонии mcn.ru. Принцип работы системы: По ссылке с регистрации, может зарегистрироваться новый пользователь, после регистрации, ему на электронную почту высылается письмо с уведомлением о регистрации ...