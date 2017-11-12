Создание мини сайта

Сайты «под ключ»Завершен24 заявки293 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен аналог сайта. 

http://metropolis-il.com/

6 лет назад
staffguy
40 летИзраиль
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
jekislava
Вячеслав 
28 летКазахстан
7 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
6 лет назад
$20
2 дня
horowii spezalist
Хорошее сотрудничество.
  • Похожие заказы

  • Сайт - панель управления

    $300

    Требуется сайт-панель управления, для телефонной обработки заказов на товары, интегрированный с сервисом ip-телефонии mcn.ru. Принцип работы системы:  По ссылке с регистрации, может зарегистрироваться новый пользователь, после регистрации, ему на электронную почту высылается письмо с уведомлением о регистрации ...

    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание сайта (проекта) с нуля

    $200

    Нужно создать сайт с нуля. Сайт небольшой, дизайн ограничивается фоном и кнопками, нужно будет сделать на сайте регистрацию и интеграцию с системой приема электронных платежей. Все детали в прикрепленном документе.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Сайт-визитка студии загара с сервисом записи на услуги

    Задача: Небольшой интернет-сайт, который будет содержать информацию о предоставляемых услугах моментального загара и еще чего-нибудь. Вполне подойдет шаблон WordPress, возможно, что с доработками. Требования: ·        Интеграция с соц. сетями: Instagramm, VK, FB, ок ·        Личный кабинет пользователя (регистрация на сайте, вход через аккаунты ...

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание Landing Page+копирайтинг+контекстная реклама

    Нужно создать Landing Page. Требуется придумать название компании+логотип (более подробную информацию смогу объяснить по телефону,или в личной переписке). Так же требуется копирайтинг, контекстная реклама. Нам не требуется разработка индивидуального двигателя сайта, вполне подойдут стандартные шаблоны. Так же в ...

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание сайта ( с каталогом товаров)с переносом информации со старого

    Добрый день! У компании есть сайт, построенный на базе AVE.cms, работающий с 2006г. Основные недостатки существующего сайта: ·       несовременный дизайн; ·       нет адаптивности под разные виды устройств (десктоп, смартфоны); ·       плохая оптимизация содержимого для поисковых систем; ·       не очень удобная административная панель управления содержимым сайта; ·       отсутствие ...

    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад