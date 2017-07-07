Необходимо сделать сайт для федерации по плаванию регионального уровня ТЗ во вложении
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Создание сайта. Подробности в ТЗ.
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