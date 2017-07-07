Создание сайта

Необходимо сделать лендинг для вебкам-студии. ТЗ есть, но некоторые моменты в плане дизайна (кнопки, оформление списка, и прочие мелкие моменты) на сайте придется продумать самому (до меня не доходит, но я скажу красиво или нет). ...