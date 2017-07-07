Необходимо сделать сайт для федерации по плаванию регионального уровня ТЗ во вложении
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сайт-панель управления, для телефонной обработки заказов на товары, интегрированный с сервисом ip-телефонии mcn.ru.
Принцип работы системы:
По ссылке с регистрации, может зарегистрироваться новый пользователь, после регистрации, ему на электронную почту высылается письмо с уведомлением о регистрации и регистрационными данными.
После регистрации, для пользователя через апи сервиса телефонии создается новый пользователь ip-телефонии, данные которой доступны в личном кабинете пользователя на сайте.
Также на сайте присутствует каталог товаров, разделенный по категориям, у товаров следующие поля: Артикул, Наименование, Краткое описание, Цена.
В системе пользователем оформляются заказы: набор товаров из базы с их количеством, данные заказчика(фио, адрес доставки, способ оплаты, телефон, электронная почта, комментарии к заказу), оформленные заказы этим пользователем ему видны.
Заказы имеют различные статусы: Новый, В обработке, Доставляется, Доставлен. Также у заказа есть свойство оплата, либо оплачен, либо оплата при получении.
В функционал пользователя входит создание новых заказов(он их принимает по телефону).
В функционал администратора(менеджера) входит: управление пользователями, их статусами. управление заказами и их статусами. управление номенклатурной базой товаров.
У пользователей есть статусы: активен, неактивен. При изменении статуса имеется влияние на телефонию, активен-телефония активна, неактивен-телефония неактивна.
Пишем на php 5.4+(nginx php-fpm) и mysql, желательно без фреймворков(оговаривается перед стартом), но в стиле mvc, шаблонизатор тоже свой на заменах, например на strtr(). Шаблон какой-нибудь бесплатный(готовый) шаблон админки на бустрап.
- Похожие заказы
- Сайты «под ключ»23 заявкиЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Необходимо создание сайта под ключ! Тематика - постельное белье! Вот пример https://www.mebelion.ru/tekstil/odeyala-i-podushki/ Делайте пожалуйста Ваши предложения по цене, времени и примерами работ. Отвечу на любые вопросы! Спасибо!Сайты «под ключ»36 заявокЗакрыт6 лет назад
- $200
Нужно создать сайт с нуля. Сайт небольшой, дизайн ограничивается фоном и кнопками, нужно будет сделать на сайте регистрацию и интеграцию с системой приема электронных платежей. Все детали в прикрепленном документе.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен6 лет назад
Задача: Небольшой интернет-сайт, который будет содержать информацию о предоставляемых услугах моментального загара и еще чего-нибудь. Вполне подойдет шаблон WordPress, возможно, что с доработками. Требования: · Интеграция с соц. сетями: Instagramm, VK, FB, ок · Личный кабинет пользователя (регистрация на сайте, вход через аккаунты ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен исполнитель который сможет сделать сайт в конструкторе wix.com под мою тематику ничего сложного нет. просто нужно чтобы все блоки красиво смотрелись подробности в перепискеСайты «под ключ»14 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день ! необходим магазин цифровых товаровСайты «под ключ»14 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно создать Landing Page. Требуется придумать название компании+логотип (более подробную информацию смогу объяснить по телефону,или в личной переписке). Так же требуется копирайтинг, контекстная реклама. Нам не требуется разработка индивидуального двигателя сайта, вполне подойдут стандартные шаблоны. Так же в ...Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт6 лет назад
В фале мое ТЗ и мое виденье сайта.Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день! У компании есть сайт, построенный на базе AVE.cms, работающий с 2006г. Основные недостатки существующего сайта: · несовременный дизайн; · нет адаптивности под разные виды устройств (десктоп, смартфоны); · плохая оптимизация содержимого для поисковых систем; · не очень удобная административная панель управления содержимым сайта; · отсутствие ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо сделать лендинг для вебкам-студии. ТЗ есть, но некоторые моменты в плане дизайна (кнопки, оформление списка, и прочие мелкие моменты) на сайте придется продумать самому (до меня не доходит, но я скажу красиво или нет). ...Сайты «под ключ»25 заявокЗакрыт6 лет назад