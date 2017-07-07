Сайт - панель управления

$300
Сайты «под ключ»Закрыт4 заявки205 просмотров
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Требуется сайт-панель управления, для телефонной обработки заказов на товары, интегрированный с сервисом ip-телефонии mcn.ru.

Принцип работы системы: 

По ссылке с регистрации, может зарегистрироваться новый пользователь, после регистрации, ему на электронную почту высылается письмо с уведомлением о регистрации и регистрационными данными. 

После регистрации, для пользователя через апи сервиса телефонии создается новый пользователь ip-телефонии, данные которой доступны в личном кабинете пользователя на сайте.

Также на сайте присутствует каталог товаров, разделенный по категориям, у товаров следующие поля: Артикул, Наименование, Краткое описание, Цена.

В системе пользователем оформляются заказы: набор товаров из базы с их количеством, данные заказчика(фио, адрес доставки, способ оплаты, телефон, электронная почта, комментарии к заказу), оформленные заказы этим пользователем ему видны.

Заказы имеют различные статусы: Новый, В обработке, Доставляется, Доставлен. Также у заказа есть свойство оплата, либо оплачен, либо оплата при получении.

В функционал пользователя входит создание новых заказов(он их принимает по телефону).

В функционал администратора(менеджера) входит: управление пользователями, их статусами. управление заказами и их статусами. управление номенклатурной базой товаров.

У пользователей есть статусы: активен, неактивен. При изменении статуса имеется влияние на телефонию, активен-телефония активна, неактивен-телефония неактивна.

Пишем на php 5.4+(nginx php-fpm) и mysql, желательно без фреймворков(оговаривается перед стартом), но в стиле mvc, шаблонизатор тоже свой на заменах, например на strtr(). Шаблон какой-нибудь бесплатный(готовый) шаблон админки на бустрап.

6 лет назад
mongolor
Максим 
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
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