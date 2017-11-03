Необходимо продвинуть новостной сайт по запросам

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт9 заявок160 просмотров

Сайт новостной. Запросы нужные - новости и нативная реклама.

Соответственно нужен человек, который имел опыт продвижения новостных проектов или хотя бы больших информационных.

8 лет назад
uliauta
Юлия 
39 лет
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров