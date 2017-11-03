Необходимо собрать семантическое ядро на немецком языке. Если заинтересованы, оставляйте свой Skype для связи.
Сделать первоначальный аудит сайт недвижимости
Многостраничный сайт-каталог с недвижимостью (Жилые комплексы, новостройки квартиры дома и т.д)
Основной регион Геленджик Краснодарский край так же подходят и другие районы но нужно работать именно в этом сегменте.
Надо выполнить
- анализ сайта;
- аудит коммерческих факторов;
- составление семантического ядра (более 200 запросов);
- обновление структуры сайта, распределение запросов по страницам;
- проведение SEO-аудита;
- составление списка рекомендаций по внутренней оптимизации:
- - оптимизированные теги title, H1, H2, description и keywords для всех важных при продвижении страниц;
- - замечания по ЧПУ;
- - основных зеркал, закрытие от индексации и т.д.
- составление задания на копирайт с перелинковкой.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт7 лет назад
После переезда сайта с http на https упал тиц и посещаемость. https://prnt.sc/h5lfd9 Сервис pr-cy.ru при проверки пишет, что перестал работать редирект www и считает сайт склеенным https://prnt.sc/h5lg8a 1. Нужно исправить чтобы ...Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт7 лет назад
Ищу грамотного специалиста для продвижения сайтов. 1 из сайтов продвигаю уже 8 месяцев, результатов очень мало!Поисковые системы (SEO)21 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $1000
Городская больница желает провести поисковую оптимизацию нового сайта. Темы две: онкология и роды.Поисковые системы (SEO)26 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо произвести аудит сайта по загородному строительству и составить семантическоеядро с указанием ключевых слов для каждой страницы сайта. Предложить варианты продвижения. Адрес сайта: https://skc-spb.ru/Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо по готовому анализу провести SEO сайта аудиотехники в РКПоисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать SEO сайта www.avmk.kz аудит есть готовыйПоисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходима настройка екомерц для аналитики гугл и Яндекс Далее настройка комплексная динамического ремаркетингаПоисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен7 лет назад
Для сайта: https://www.smartfy.ru/ необходимо настроить конверсионную цель на кнопку "Подтвердить заказ" (на отправку формы заказа при правильно заполненных полях и нажатии на эту кнопку). Эта кнопка находится на конечном этапе оформления заказа в корзине. ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Настроить цели на формах обратной связиПоисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт7 лет назад