Сделать первоначальный аудит сайт недвижимости

Многостраничный сайт-каталог с недвижимостью (Жилые комплексы, новостройки квартиры дома и т.д)

Основной регион Геленджик Краснодарский край так же подходят и другие районы но нужно работать именно в этом сегменте.

Надо выполнить

- анализ сайта;

- аудит коммерческих факторов;

- составление семантического ядра (более 200 запросов);

- обновление структуры сайта, распределение запросов по страницам;

- проведение SEO-аудита;

- составление списка рекомендаций по внутренней оптимизации:

- - оптимизированные теги title, H1, H2, description и keywords для всех важных при продвижении страниц;

- - замечания по ЧПУ;

- - основных зеркал, закрытие от индексации и т.д.

- составление задания на копирайт с перелинковкой.