Нужно нагнать англоязычный трафик на страницу проекта на Kickstarter. Работа только на результат и по безопасной сделке.!!
Настроить Web Аналитику сайта
Сделать полную настройку аналитики:
Отслеживание всех рекламных каналов.
Стоимость каждой конверсии.
Настройка отчетов, сколько на каждый канал тратится, какой ROI и т.д.
ТЗ программистам
и т.д.
Гугл+Метрика
Напишите ваш опыт. Какие работы будут выполнены. Какой примерно срок. Какие этапы.
Заявки фрилансеров
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