Настроить Web Аналитику сайта

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Закрыт2 заявки149 просмотров

Сделать полную настройку аналитики: 

  Отслеживание всех рекламных каналов. 

  Стоимость каждой конверсии. 

  Настройка отчетов, сколько на каждый канал тратится, какой ROI и т.д.

  ТЗ программистам 

  и т.д. 

  Гугл+Метрика  

Напишите ваш опыт. Какие работы будут выполнены. Какой примерно срок. Какие этапы. 

8 лет назад
Dux
48 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров