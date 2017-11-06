Разгруппировка семантического ядра через программу keyassort

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Закрыт3 заявки153 просмотра

Разгруппировать семантическое ядро через программу keyassort

Скачать программу с официального сайта http://keyassort.ru/

Взять фразу из файла вставить в окошко

Создать в правой колонке папку с названием ключа

Перенести все найденные ключи  в правую колонку + разбить фразу по отдельным ключам и перенести, все что относиться к данному запросу

Объем задания 1000 ключей

Цена сроки?

8 лет назад
wowa24
41 год
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 отзывов

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