Линкбилдинг

Требуется размещение ссылок в не-рунете: англоязычные сайты (также можно испанские, французские, немецкие), блоги и тд.

Форумы - только в тему беседы в виде ответа, без спама и инициирования новой темы.

Тематика туризм. Можно агрегаторы гостиниц, тур. блоги, туры типа мальчишники - девчишники, корпорейт эвенты, livejournal накрайняк.

Говносайты, мертвосайты, каталоги и хрумер - мимо.

!!! Уважаемые халявщики, ссылки с rel=nofollow нам не нужны даже даром !!!

Русские ссылки могу рассмотреть только с livejournal. Другие - не надо.

Если кто не понял, если у сайта на главной ссылки на архивы, то туда нас не надо))

Цену указывайте за 100 сылок.

Оплата PayPal или банковский перевод.

Комиссия платежной системы / банка - на вас.

Заявки от "7 дней в сервисе" удаляются без общения.