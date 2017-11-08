Нужно нагнать англоязычный трафик на страницу проекта на Kickstarter. Работа только на результат и по безопасной сделке.!!
Линкбилдинг
Требуется размещение ссылок в не-рунете: англоязычные сайты (также можно испанские, французские, немецкие), блоги и тд.
Форумы - только в тему беседы в виде ответа, без спама и инициирования новой темы.
Тематика туризм. Можно агрегаторы гостиниц, тур. блоги, туры типа мальчишники - девчишники, корпорейт эвенты, livejournal накрайняк.
Говносайты, мертвосайты, каталоги и хрумер - мимо.
!!! Уважаемые халявщики, ссылки с rel=nofollow нам не нужны даже даром !!!
Русские ссылки могу рассмотреть только с livejournal. Другие - не надо.
Если кто не понял, если у сайта на главной ссылки на архивы, то туда нас не надо))
Цену указывайте за 100 сылок.
Оплата PayPal или банковский перевод.
Комиссия платежной системы / банка - на вас.
Заявки от "7 дней в сервисе" удаляются без общения.
Заявки фрилансеров
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