Требуется размещение ссылок в не-рунете: англоязычные сайты (также можно испанские, французские, немецкие), блоги и тд. Форумы - только в тему беседы в виде ответа, без спама и инициирования новой темы. Тематика туризм. Можно агрегаторы ...
Настроить цели/отчеты в Google Analytics + Google Tag Manager
Нужно настроить сбор и отображение следующих данных с сайта:
1. Кол-во переходов по определенным партнерским ссылкам:
- Amazon
- ClickBank (тут еще и конверсию трекать: ссылка на мануал)
- общее кол-во переходов на каждую из партнерок+общая конверсия (ctr) переходов на каждую из партнерок
- то же самое, но в разрезе по страницам (с какой страницы перешли, URL Path) + показать анкорный текст ссылки по которой кликнули (URL Text)
В заявке пишите сразу стоимость и сроки (и про опыт не забудьте ;)).
Спасибо
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