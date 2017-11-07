Настроить цели/отчеты в Google Analytics + Google Tag Manager

Нужно настроить сбор и отображение следующих данных с сайта:

1. Кол-во переходов по определенным партнерским ссылкам:

Amazon

ClickBank (тут еще и конверсию трекать: ссылка﻿ на мануал)

2. Настроить отчёт(ы) и вывести его как-то удобно (сохранить шаблон) или через google data studio, который показывал бы следующие данные:

общее кол-во переходов на каждую из партнерок+общая конверсия (ctr) переходов на каждую из партнерок

то же самое, но в разрезе по страницам (с какой страницы перешли, URL Path) + показать анкорный текст ссылки по которой кликнули (URL Text)

Я настроил сбор данных по переходам на Amazon через GTM, но вот в Аналитиксе не разбираюсь и не знаю как там вывести нужные отчеты, чтобы видеть их сразу, без танцев с бубном.

В заявке пишите сразу стоимость и сроки (и про опыт не забудьте ;)).

Спасибо