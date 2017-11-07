Настроить цели/отчеты в Google Analytics + Google Tag Manager

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт1 заявка226 просмотров

Нужно настроить сбор и отображение следующих данных с сайта:

1. Кол-во переходов по определенным партнерским ссылкам:

  • Amazon
  • ClickBank (тут еще и конверсию трекать: ссылка﻿ на мануал)
2. Настроить отчёт(ы) и вывести его как-то удобно (сохранить шаблон) или через google data studio, который показывал бы следующие данные:

  • общее кол-во переходов на каждую из партнерок+общая конверсия (ctr) переходов на каждую из партнерок
  • то же самое, но в разрезе по страницам (с какой страницы перешли, URL Path) + показать анкорный текст ссылки по которой кликнули (URL Text)
Я настроил сбор данных по переходам на Amazon через GTM, но вот в Аналитиксе не разбираюсь и не знаю как там вывести нужные отчеты, чтобы видеть их сразу, без танцев с бубном.

В заявке пишите сразу стоимость и сроки (и про опыт не забудьте ;)).

Спасибо

8 лет назад
Axel_zeppelin
Олег 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров