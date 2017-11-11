Нужен опытный seo специалист

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен3 заявки227 просмотров

Нужна стандартная настройка настройка необходимых файлов, семантическое ядро и т.д 

По срока не тороплю, 80$ При заявке пишите ответ 34*3

8 лет назад
SHe4eViCA
26 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

seo-guild
Тарас 
33 года
11 лет в сервисе
Был
2 часа назад
8 лет назад
$80
3 дня
Благодарен Тарасу, ответственно подходит к задании, явно специалист в своем деле. Конечно же рекомендую его как исполнителя
По проекту не возникало никаких проблем. Александр - отличный заказчик, рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

seo-guild
Тарас 
33 года
11 лет в сервисе
Был
2 часа назад
8 лет назад