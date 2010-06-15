Требуются копирайтеры английских текстов

КопирайтингЗакрыт6 заявок564 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Должность: Копиратер английских (british) текстов

Требования:

• ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ НАЛИЧИЕ SKYPE, МИКРОФОНА, КОЛОНОК/НАУШНИЕОВ, СВОБОДНЫЙ ДОСТУП В ИНТЕРНЕТ(Как минимум ADSL)

• Знание английского (британского) на уровне Native или очень близкое к нему;

• Знание сленга тематики;

• Коммуникабельность‚ пунктуальность‚ ответственность, порядочность и честность;

Место работы: удаленная.

Опыт работы:

в области SEO-копирайтинга/ рерайтинга;

Специализация:

Property, Finance: Mortgage, Insurance, Property.

Обязанности:

• поиск, написание, копирайт/рерайт статей;

• при написании текстов, использование формулы AIDA (Attention, Interest, Desire, Action);

• обьем работы в день 1- 10 статей по 1-2 тысячи знаков каждая статья.

• рабочая неделя: 5 рабочих дней (понедельник-пятница).

Оплата:

обсуждается индивидуально после выполнения тестового задания;

ставка оплаты будет в прямой зависимости от умения писать «цеплющиеся» заголовки, привлечения читателей и совершения ими направленных действий(звонок, письмо, заказ);

производится 1 раз в месяц, по результатам проделанной работы.

Тестовое задание:

после полученного от вас вашего резюме и при успешном собеседовании, вам будет дано тестовое задание, чтобы понять вашу компетенцию, грамотность и стиль. Тестовое задание, если понравится - оплачивается, если не понравится - ваши услуги нам не подошли.

Условия работы:

полная или частичная занятость, график: свободный, гибкий, на долгосрочной/постоянной основе;

Подробности:

1)высылайте ваше резюме и; 2) ЗВОНИТЕ голосом(а НЕ ПИШИТЕ В ЧАТЕ) мой Скайп: konovalov4

Предложения от посредников, типа "у меня есть команда из № копирайтеров" - не принимаются. Только от самих Копирайтеров!

14 лет назад
uk_finder
Василий 
56 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Требуется копирайтер - рерайтер на на длит. время

    Собственно все в теме. От Вас требуется: -Хорошее знание русского языка. -умение граммотно изложить суть и переработать статью до неузноваемости, делая ее привлекательной для читателя. -наличие Ч.Ю. приветствуется :) -четко понимать ТЗ -Опыт рерайта. -Связь в запланированное время, без сбоев и ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Требуется новостник на интернет-портал

    $250

    Требуется для постоянной работы новостник на интернет-портал. необходимо писать актуальные новости на любые темы. оплата за количество просмотров. все подробности по асе: 577002481.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Копирайтер

    Необходим копирайтер, который умеет и может писать именно ПРОДАЮЩИЕ тексты. Тематика различная(авто, типография ...). Работа на удаленной основе, оплата за статью.

    Копирайтинг47 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется копирайтер в web студию

    В web студию с вязи с расширением услуг требуется SEO копирайтер. От нас: Регулярные небольшие заказ Оплата 1,5$ за 1000 символов От вас: Грамотные тексты Четкое выполнение работы Регулярное пребывание на связи Наличие отзывов и портфолио

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Контент-менеджер для постоянного сотрудничества

    Доброго дня уважаемые фрилансеры! Компании idweb.ru в связи с расширением требуется контент-менеджер для наполнения информацией проектов нашей студии. НЕ КОПИ ПАСТ!!!! Требования: - отличное владение русским языком - умение извлекать их предоставленной информации смысл и правильно его преподносить в ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Копирайтер для постоянного сотрудничества

    Доброго дня уважаемые фрилансеры! Компании idweb.ru в связи с расширением требуется копирайтер для написания текстов на сайты, проекты нашей студии. Требования: - отличное владение русским языком - умение извлекать их предоставленной информации смысл и правильно его преподносить в ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется копирайтер.

    В компанию на удаленную основу нужен копирайтер. Требование: Копирайтер должен быть постоянно доступен для связи с ним в рабочее время (с 10 00 - 19 00 по МСК), тексты должны быть уникальные, оптимизированные под раскрутку. ...

    Копирайтинг33 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется рерайтер (креатив, мобильный контент)

    $250

    Для постоянного сотрудничества требуется человек, способный к рерайту сценариев для мобильного контента (голосовые звонки, рингбэктоны, поздравительные открытки и т.п.) Поясню суть. Например, вам дается аудиозапись голосового рингбэктона или реалтона (шутка, розыгрыш и т.п.) Вам необходимо ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужны начинающие копирайтеры

    Для написания текстов требуются начинающие копирайтеры, тексты от 1200 до 1500 знаков, тематика самая разная, но и писать можно как угодно "что вижу то пою", т.е. что думаете то и пишете, не вдаваясь в смысл ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Автор статей-обзоров электронники

    Автор нужен нам. Постоянный. Скорее технарь, нежели обладатель литературной премии. Отдадим весь блок, посвященный электронике. Нужны ежемесячные статьи про: компьютеры, железо, мобильные, плееры, гаджеты и т.п. Обзоры должны быть краткими, написаны человеческим языком (без массивов ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад