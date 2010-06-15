Требуются копирайтеры английских текстов

Должность: Копиратер английских (british) текстов

Требования:

• ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ НАЛИЧИЕ SKYPE, МИКРОФОНА, КОЛОНОК/НАУШНИЕОВ, СВОБОДНЫЙ ДОСТУП В ИНТЕРНЕТ(Как минимум ADSL)

• Знание английского (британского) на уровне Native или очень близкое к нему;

• Знание сленга тематики;

• Коммуникабельность‚ пунктуальность‚ ответственность, порядочность и честность;

Место работы: удаленная.

Опыт работы:

в области SEO-копирайтинга/ рерайтинга;

Специализация:

Property, Finance: Mortgage, Insurance, Property.

Обязанности:

• поиск, написание, копирайт/рерайт статей;

• при написании текстов, использование формулы AIDA (Attention, Interest, Desire, Action);

• обьем работы в день 1- 10 статей по 1-2 тысячи знаков каждая статья.

• рабочая неделя: 5 рабочих дней (понедельник-пятница).

Оплата:

обсуждается индивидуально после выполнения тестового задания;

ставка оплаты будет в прямой зависимости от умения писать «цеплющиеся» заголовки, привлечения читателей и совершения ими направленных действий(звонок, письмо, заказ);

производится 1 раз в месяц, по результатам проделанной работы.

Тестовое задание:

после полученного от вас вашего резюме и при успешном собеседовании, вам будет дано тестовое задание, чтобы понять вашу компетенцию, грамотность и стиль. Тестовое задание, если понравится - оплачивается, если не понравится - ваши услуги нам не подошли.

Условия работы:

полная или частичная занятость, график: свободный, гибкий, на долгосрочной/постоянной основе;

Подробности:

1)высылайте ваше резюме и; 2) ЗВОНИТЕ голосом(а НЕ ПИШИТЕ В ЧАТЕ) мой Скайп: konovalov4

Предложения от посредников, типа "у меня есть команда из № копирайтеров" - не принимаются. Только от самих Копирайтеров!