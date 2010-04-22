Поиск рерайтеров и копирайтеров.

Должность: Копиратер английских (british) текстов Требования: • ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ НАЛИЧИЕ SKYPE, МИКРОФОНА, КОЛОНОК/НАУШНИЕОВ, СВОБОДНЫЙ ДОСТУП В ИНТЕРНЕТ(Как минимум ADSL) • Знание английского (британского) на уровне Native или очень близкое к нему; • Знание сленга тематики; • Коммуникабельность‚ ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго дня.
Есть два проекта (очень много разных тем).
Копирайтинг 300 000 симв.
Нужен автор с живым языком.
оплата - 2$ за 1000
Рерайтинг - около 1000 000 симв.
Оплата - 0.7$ за 1000
В идеале необходима команда рерайтеров.
Просьба экономить время и ниже оставлять ссылку на пример лучшей работы по вашему мнению копирайтинга,
на пример рерайта "исходник - текст на выходе".
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