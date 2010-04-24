Должность: Копиратер английских (british) текстов Требования: • ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ НАЛИЧИЕ SKYPE, МИКРОФОНА, КОЛОНОК/НАУШНИЕОВ, СВОБОДНЫЙ ДОСТУП В ИНТЕРНЕТ(Как минимум ADSL) • Знание английского (британского) на уровне Native или очень близкое к нему; • Знание сленга тематики; • Коммуникабельность‚ ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток Вам.
Требуются рерайтеры!
Исходников нет.
Тема – тюнинг авто. марка машины и её тюнинг.
Работы много. нужно более 100 статей, поэтому буду выбирать 2 или более исполнителя
Оплата будет произведена в воскресенье вечером
Бюджет не велик, поэтому буду выбирать по меньшей сумме и отзывам
Ваши цены оставляйте в проекте.
Всем заранее благодарен
- Похожие заказы
- Копирайтинг6 заявокЗакрыт13 лет назад
Собственно все в теме. От Вас требуется: -Хорошее знание русского языка. -умение граммотно изложить суть и переработать статью до неузноваемости, делая ее привлекательной для читателя. -наличие Ч.Ю. приветствуется :) -четко понимать ТЗ -Опыт рерайта. -Связь в запланированное время, без сбоев и ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен14 лет назад
Здравствуйте. Нужен копирайтер для длительного сотрудничества. Оплата - 1-2$ за 1000 сим.б.п. в зависимости от тематики и сроков сдачи Просьба оставлять свои предложения и ICQ в проекте. Пожалуйста, не надо выходить со мной на связь самостоятельноЗакрыт14 лет назад
Нужны начинающие копирайтеры для постоянного сотрудничества. Суть - необходим копирайтинг статей по психологии. Объём - 2000-3000 знаков без пробелов. Количество - около 10 статей в неделю. Темы - часть предлагается мной, но в основном по предложениям фрилансера. Преимущество - ...Копирайтинг4 исполнителяЗавершен14 лет назад
Доброго дня. Есть два проекта (очень много разных тем). Копирайтинг 300 000 симв. Нужен автор с живым языком. оплата - 2$ за 1000 Рерайтинг - около 1000 000 симв. Оплата - 0.7$ за 1000 В идеале необходима команда рерайтеров. Просьба экономить время и ...Копирайтинг55 заявокЗакрыт14 лет назад
- $250
Требуется для постоянной работы новостник на интернет-портал. необходимо писать актуальные новости на любые темы. оплата за количество просмотров. все подробности по асе: 577002481.Закрыт14 лет назад
Необходим копирайтер, который умеет и может писать именно ПРОДАЮЩИЕ тексты. Тематика различная(авто, типография ...). Работа на удаленной основе, оплата за статью.Копирайтинг47 заявокЗакрыт14 лет назад
В web студию с вязи с расширением услуг требуется SEO копирайтер. От нас: Регулярные небольшие заказ Оплата 1,5$ за 1000 символов От вас: Грамотные тексты Четкое выполнение работы Регулярное пребывание на связи Наличие отзывов и портфолиоЗакрыт14 лет назад
Доброго дня уважаемые фрилансеры! Компании idweb.ru в связи с расширением требуется контент-менеджер для наполнения информацией проектов нашей студии. НЕ КОПИ ПАСТ!!!! Требования: - отличное владение русским языком - умение извлекать их предоставленной информации смысл и правильно его преподносить в ...Завершен14 лет назад
Для написания текстов требуются начинающие копирайтеры, тексты от 1200 до 1500 знаков, тематика самая разная, но и писать можно как угодно "что вижу то пою", т.е. что думаете то и пишете, не вдаваясь в смысл ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен14 лет назад