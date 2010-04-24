Доброго времени суток Вам.

Требуются рерайтеры!

Исходников нет.

Тема – тюнинг авто. марка машины и её тюнинг.

Работы много. нужно более 100 статей, поэтому буду выбирать 2 или более исполнителя

Оплата будет произведена в воскресенье вечером

Бюджет не велик, поэтому буду выбирать по меньшей сумме и отзывам

Ваши цены оставляйте в проекте.

Всем заранее благодарен