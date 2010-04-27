Копирайтер/рерайтер

КопирайтингЗавершен50 заявок923 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Компании, занимающейся продвижением сайтов, требуются копирайтеры на удаленную работу.

Условия: написание оптимизированных уникальных текстов (можно рерайт) разнообразной тематики, объем каждого текста 450-500 СЛОВ, оплата сдельная, цена за один текст 3$. Переводим деньги в КОНЦЕ КАЖДОЙ НЕДЕЛИ по вебмани.

Требования: желательно наличие профильного образования (лингвистика, филология), опыт написания seo-текстов, высокая степень грамотности, умение оперативно писать связные тексты, умение органично вплести ключевое слово в текст, широкий кругозор, ответственность.

На сегодняшний день мы успешно работаем более чем с 20 фрилансерами и приглашаем к сотрудничеству новых копирайтеров. При условии гладкого вашего с нами сотрудничества будем регулярно заказывать у вас работу.

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14 лет назад
e_snezhina
Елена 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
Выбранные исполнители
elepic
Елена 
51 годРоссия
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
1 отзыв
14 лет назад
$100
Мы регулярно сотрудничаем с Еленой, и всегда и в срок получаем высококачественные уникальные тексты, которые строго соответствуют всем требованиям тз.
Yailonka
Илона 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад
$9
С Илоной постоянно сотрудничаем в рамках многих проектов. Мы всегда получаем качественные работы и в срок! С удовольствием будем продолжать работать с Илоной
Сотрудничество с Еленой оставляет только положительные эмоции. Рекомендую!
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