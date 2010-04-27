Нужны авторы, которые разбираются в ай-ти тематике

Нужны авторы для работы на постоянной основе, которые разбираются в IT тематике.

Условия:

1. нужно каждый день (иногда через день) выполнять рерайт новостей IT тематики. Ссылки даю.

2. вы должны понимать о чём пишите

3. уникальность - от 92%

4. находится в сети хотя бы в первой половине дня для того, чтобы иметь возможность получит задание.

5. оплата через вебмани

Если вы подходите под все условия - стучите в асю - 57два13923два.

Набор временно остановлен.