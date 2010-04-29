На постоянную работу требуется СЕО копирайтер

Нужен копирайтер умеющий писать оптимизированные статьи для сайта. СЕО требования к статьям и метатегам я предоставлю, требований много, от Вас требуется 100% их выполнять. Копирайтер должен писать статьи способствующих удержанию посетителя на сайте и покупке, заказу предлагаемого товара. Оплата только Яндекс Деньгами (Вебмани, переводы и пр. способы оплаты не рассматриваются)!!! Работы много, тематики разные.