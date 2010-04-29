Специалист по обработке текстов

Ищем квалифицированного лингвиста на удаленную работу. Полная либо частичная занятость. Зарплата. Обязанности: написание художественных текстов для веб-сайта (поиск в интернете схожих текстов и написание на их основе одного уникального). На данный момент предполагается написание текстов на русском языке.

Обязательные условия:

20+ лет, филологическое образование.

Уметь кратко и емко излагать свои мысли устно и письменно, достаточно быстро их формулировать.

Делать все это совершенно без ошибок.

Быть на связи и на рабочем месте в оговоренное время по будням.

Желательно:

Хорошее знание английского языка.

У нас принято:

Работать

Вовремя задавать умные вопросы

Решать задачи

Не принято:

Лениться

Забывать

Уклоняться от ответственности

Укажите желаемый уровень зарплаты.

Студия Максима Трикоза