Контент-менеджеры с размещ. на DLE, тема тюнинг

Требуются отвественные и исполнительные работники рерайт, постинг т.д. Условия : 1. Продолжительное нахождение в сети 2. WMID не ниже начального 3. С опытом работы в соцсетях 4. Умение работать в команде 5. Кто хочет просто попробовать, просьба не беспокоиться Пишите сразу свое резюме, ...
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Нужны контентменеджеры.
Оклад 250 руб. в неделю.
обьем 3 статьи
Требования к статьям:
1 Рерайт от 3000 до 3500 символов
2 Уникальность не менее 95%
3 Наличие мин 1-2 фото в статье
4 Источник: ищете сами.
Требования к кандидатам:
1. Умение размещать статьи на DLE
2. Знание тематики (тюнинг отечественных авто)
3. Умение интересно излагать материал.
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