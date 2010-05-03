Контент-менеджеры с размещ. на DLE, тема тюнинг

КопирайтингЗакрыт2 заявки202 просмотра
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Нужны контентменеджеры.

Оклад 250 руб. в неделю.

обьем 3 статьи

Требования к статьям:

1 Рерайт от 3000 до 3500 символов

2 Уникальность не менее 95%

3 Наличие мин 1-2 фото в статье

4 Источник: ищете сами.

Требования к кандидатам:

1. Умение размещать статьи на DLE

2. Знание тематики (тюнинг отечественных авто)

3. Умение интересно излагать материал.

14 лет назад
Vladims
43 годаКазахстан
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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