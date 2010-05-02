Ищется журналист по теме "новости интернета"

Для новостного ресурса нужны новости. Тематика достаточно узкая - новости байнета и новости рунета. Пока ни просто белорусское IT, ни новости глобального интернета не интересуют.

Желательно каждый рабочий день по 1-2 новости, с приоритетом именно на байнет.

Сама новость состоит из 3 компонентов: заголовок, предложение-анонс (выводится на главной сайта), собственно новость.

Движок сайта - WP.

Готов ответить на дополнительные вопросы, кроме номера счета в швейцарском банке :)