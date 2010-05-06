Рерайтер авто статей и новостей

Требуются отвественные и исполнительные работники рерайт, постинг т.д. Условия : 1. Продолжительное нахождение в сети 2. WMID не ниже начального 3. С опытом работы в соцсетях 4. Умение работать в команде 5. Кто хочет просто попробовать, просьба не беспокоиться Пишите сразу свое резюме, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дорогие, требуется ответственный рерайтер на постоянный ежедневный рерайт. На долгосрочной основе!
Объемы 5 000 - 20 000 знаков в день.
Вы должны быстро выполнять задания - не более суток на выполнение.
Вы должны разбираться в автотематике, а не писать "воду" - из общих пресс-релизов и длинных новостей надо подавать выжатую информацию для посетителя. Потому рерайт в виде перестановки слов или машинный рерайт с последующей ручной обработкой не катит.
Потому что мне нужен не только уникальный рерайт (а он будет проверяться в адвего и dcfinder), но и интересный текст для читателя-автолюбителя.
Я хорошо знаю, как люди портятся при длительной работе - тестовое задание делается наура, а дальше уже халтурят. Как только я это определю, то я оплачиваю этот текст и мы сразу прощаемся.
Потому выбираю несколько человек - как только один обленится - переходим к следующему.
Оплата 1 доллар за 1т.зн. без пробелов. Дешевле не предлагайте, я ценю ваш труд и ожидаю хорошую работу. Дороже - обоснуйте.
Ищу человека, который хочет строить долгосрочные рабочие отношения.
Если вы еще и статью или тест-драйв можете написать (копирайтинг), то это вам будет плюсом. Но в первую очередь нужен рерайтер.
Также я занимаюсь SEO, иногда мне нужен рерайтер на другие проекты. Давайте знакомиться и дружить.
В первую очередь рассмотрю кандидатуры, которые выполнят рерайт данного текста:
Задание: Из двух абзацев создать один, с упором на автотематику. Стиль - газетный, публицистический.
В Киеве в Оперном театре состоялся концерт группы БИ-2 совместно с Заслуженным национальным симфоническим оркестром Украины. В сопровождении оркестра БИ-2 исполнили как новые, так и давно известные хиты. На концерте присутствовали многие представители украинского искусства, такие как Валерий Харчишин, Валид Арфуш и другие. Киевская публика по достоинству оценила изысканное сочетание акустического звучания и современных песен рок-группы.
Известные музыканты славятся своими высокими требованиями ко всему, с чем сталкиваются в повседневной жизни – и автомобили тому не исключение. Кому же, как ни звездам рока разбираться в автомобильных марках? Именно поэтому, приехав в Киев, участники группы БИ-2 в качестве средства передвижения в очередной раз выбрали себе представительские автомобили с четырьмя кольцами на эмблеме. Официальный импортер автомобилей Audi компания «Порше Украина» обеспечили музыкантам высокий уровень комфорта, предоставив им автомобили премиум-класса Audi A5 Sportback и Audi A6 Avant.
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