Рерайтер авто статей и новостей

Дорогие, требуется ответственный рерайтер на постоянный ежедневный рерайт. На долгосрочной основе!

Объемы 5 000 - 20 000 знаков в день.

Вы должны быстро выполнять задания - не более суток на выполнение.

Вы должны разбираться в автотематике, а не писать "воду" - из общих пресс-релизов и длинных новостей надо подавать выжатую информацию для посетителя. Потому рерайт в виде перестановки слов или машинный рерайт с последующей ручной обработкой не катит.

Потому что мне нужен не только уникальный рерайт (а он будет проверяться в адвего и dcfinder), но и интересный текст для читателя-автолюбителя.

Я хорошо знаю, как люди портятся при длительной работе - тестовое задание делается наура, а дальше уже халтурят. Как только я это определю, то я оплачиваю этот текст и мы сразу прощаемся.

Потому выбираю несколько человек - как только один обленится - переходим к следующему.

Оплата 1 доллар за 1т.зн. без пробелов. Дешевле не предлагайте, я ценю ваш труд и ожидаю хорошую работу. Дороже - обоснуйте.

Ищу человека, который хочет строить долгосрочные рабочие отношения.

Если вы еще и статью или тест-драйв можете написать (копирайтинг), то это вам будет плюсом. Но в первую очередь нужен рерайтер.

Также я занимаюсь SEO, иногда мне нужен рерайтер на другие проекты. Давайте знакомиться и дружить.

В первую очередь рассмотрю кандидатуры, которые выполнят рерайт данного текста:

Задание: Из двух абзацев создать один, с упором на автотематику. Стиль - газетный, публицистический.

В Киеве в Оперном театре состоялся концерт группы БИ-2 совместно с Заслуженным национальным симфоническим оркестром Украины. В сопровождении оркестра БИ-2 исполнили как новые, так и давно известные хиты. На концерте присутствовали многие представители украинского искусства, такие как Валерий Харчишин, Валид Арфуш и другие. Киевская публика по достоинству оценила изысканное сочетание акустического звучания и современных песен рок-группы.

Известные музыканты славятся своими высокими требованиями ко всему, с чем сталкиваются в повседневной жизни – и автомобили тому не исключение. Кому же, как ни звездам рока разбираться в автомобильных марках? Именно поэтому, приехав в Киев, участники группы БИ-2 в качестве средства передвижения в очередной раз выбрали себе представительские автомобили с четырьмя кольцами на эмблеме. Официальный импортер автомобилей Audi компания «Порше Украина» обеспечили музыкантам высокий уровень комфорта, предоставив им автомобили премиум-класса Audi A5 Sportback и Audi A6 Avant.