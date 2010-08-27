Требуются отвественные и исполнительные работники рерайт, постинг т.д. Условия : 1. Продолжительное нахождение в сети 2. WMID не ниже начального 3. С опытом работы в соцсетях 4. Умение работать в команде 5. Кто хочет просто попробовать, просьба не беспокоиться Пишите сразу свое резюме, ...
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Здравствуйте.
Нужен корреспондент-обозреватель на ГОРОДСКОЙ интернет-портал.
Суть работы: размещение актуальных новостей по этому городу. Материалы подбираются из СМИ с указанием источника. Находите какой-то интересный, важный, актуальный и животрепещущий материал - пишите о нем, размещаете на портале.
Естественно, никакого "копировать-вставить", все новости уникальны!
Новость: фото + текст не менее 300 символов. Не менее 2 новостей в рубрику за 1 рабочий день.
Суббота, воскресенье - выходные.
Возраст: от 18 лет
Пол: не имеет значения
Образование: не ниже среднего, грамотный русский язык (предпочтение журналистам и филологам), можно студентам без опыта работы
Тестовый период: месяц
Оплата: 1000 рублей на тестовый период
Рубрики новостей:
# Политика
# Происшествия
# Бизнес
Ваши предложения оставляйте тут.
В личку, icq и e-mail не пишите.
Спасибо.
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