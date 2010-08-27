Здравствуйте.

Нужен корреспондент-обозреватель на ГОРОДСКОЙ интернет-портал.

Суть работы: размещение актуальных новостей по этому городу. Материалы подбираются из СМИ с указанием источника. Находите какой-то интересный, важный, актуальный и животрепещущий материал - пишите о нем, размещаете на портале.

Естественно, никакого "копировать-вставить", все новости уникальны!

Новость: фото + текст не менее 300 символов. Не менее 2 новостей в рубрику за 1 рабочий день.

Суббота, воскресенье - выходные.

Возраст: от 18 лет

Пол: не имеет значения

Образование: не ниже среднего, грамотный русский язык (предпочтение журналистам и филологам), можно студентам без опыта работы

Тестовый период: месяц

Оплата: 1000 рублей на тестовый период

Рубрики новостей:

# Политика

# Происшествия

# Бизнес

Ваши предложения оставляйте тут.

В личку, icq и e-mail не пишите.

Спасибо.