Корреспондент-обозреватель

$30
КопирайтингЗавершен11 заявок819 просмотров
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Здравствуйте.

Нужен корреспондент-обозреватель на ГОРОДСКОЙ интернет-портал.

Суть работы: размещение актуальных новостей по этому городу. Материалы подбираются из СМИ с указанием источника. Находите какой-то интересный, важный, актуальный и животрепещущий материал - пишите о нем, размещаете на портале.

Естественно, никакого "копировать-вставить", все новости уникальны!

Новость: фото + текст не менее 300 символов. Не менее 2 новостей в рубрику за 1 рабочий день.

Суббота, воскресенье - выходные.

Возраст: от 18 лет

Пол: не имеет значения

Образование: не ниже среднего, грамотный русский язык (предпочтение журналистам и филологам), можно студентам без опыта работы

Тестовый период: месяц

Оплата: 1000 рублей на тестовый период

Рубрики новостей:

# Политика

# Происшествия

# Бизнес

Ваши предложения оставляйте тут.

В личку, icq и e-mail не пишите.

Спасибо.

13 лет назад
bestdesk
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Flyma
Ирина 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$5
Ирина очень ответственный и добросовестный исполнитель. Работу выполнила качественно, на совесть. Подход к рабочему процессу адекватный и инициативный. Очень быстро обучилась работе на CMS, разносторонне подошла к решению поставленной задачи. Спасибо большое за работу. Рекомендую!
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