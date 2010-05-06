Авторы статей для онлайн газеты

$100
КопирайтингЗакрыт49 заявок886 просмотров
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Требуется сотрудник для подготовки (возможен качественный рерайт) статей, интересных фактов, афоризмов, ребусов для онлайн газеты.

Примерный объем 10-20 статей каждую неделю

Подготовка статей к пятнице

Темы: авто, недвижимость, отношения, туризм, строительство и пр. (10рубрик)

Требования в статьям: грамотность, проверка на ошибки, интересные и побуждающие к покупкам, позитивные

Оплата 100уе в месяц

14 лет назад
SergeyP
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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