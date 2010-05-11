Ищется копирайтер для написания текство по покеру

Здравствуйте. Нужен корреспондент-обозреватель на ГОРОДСКОЙ интернет-портал. Суть работы: размещение актуальных новостей по этому городу. Материалы подбираются из СМИ с указанием источника. Находите какой-то интересный, важный, актуальный и животрепещущий материал - пишите о нем, размещаете на портале. Естественно, никакого ...
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Ищется копирайтер для написания покерных текстов
Пишите цену за 1к знаков.
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