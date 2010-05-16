SEO - копирайтинг

Необходимо писать увлекательные и содержательные статьи о путешествиях. базовый материал для обработки присылается на англ. языке. на его основе нужно сделать информативную статью (возможен лит. перевод либо свое изложение информации, иногда требуется дополнительный поиск или ...
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Требуется SEO - копирайтер, опыт не менее 2 лет.
Учет специфики работы с поисковыми системами.
Тематика - недвижимость (квартиры посуточно, гостиницы)
Обязательно к каждой статье нужно писать tiitle, keywords, descripshen
пишите цену за 1000 символов
и ссылку на портфолио
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