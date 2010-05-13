Набор рерайтеров на постоянную работу

Необходимо писать увлекательные и содержательные статьи о путешествиях. базовый материал для обработки присылается на англ. языке. на его основе нужно сделать информативную статью (возможен лит. перевод либо свое изложение информации, иногда требуется дополнительный поиск или ...
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Здравствуйте, добираю группу рерайтеров для постоянного сотрудничества.
С меня:
1. Большие и стабильные объемы заказа на различные тематики.
2. Постоянная, ежедневная занятость для каждого автора в группе.
3. Регулярная оплата.
От Вас:
1. Уникальность статей не ниже 97%.
2. Читабельный текст.
3. Минимум ошибок.
4. Желание работать.
Оплата ниже 1$, пожалуйста, кто не заинтересован, не стучите...
Если заинтересовались, в приложении лежит тест, который нужно выполнить каждому автору, желающему получить работу (обыкновенный рерайт текста на 1000 зн. без пробелов). Высылать тест на почту [email protected].
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