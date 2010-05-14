Копиврайтеры, филологи

КопирайтингЗакрыт68 заявок831 просмотр
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Ищем таланливых людей которые способны писать красивые тексты.

Сообщите пожалуйста в какой области вы сильны и о чем можете писать.

14 лет назад
valeria_k
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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