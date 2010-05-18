Требуется контент менеджер

Для новостного портала нужны журналисты, которые умеют писать красиво и интересно и находить свежие новости! Оставляйте аськи.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Находить подробное описание и характеристики устройства на существующих
ресурсах (другие интернет-магазины, Яндекс.Маркет, сайт производителя и
пр.).
2. Находить фотографии устройства (поиск по картинкам в Яндекс и Google,
сайты производителя и пр.).
3. Добавляеть через CMS на сайт новый товар:
3.1. Заполнить для него информационные поля (цена, категория, масса,
габариты и пр. параметры, доступные через CMS, всего не более 20 полей).
3.2. Загружаеть 2-3 фотографии (выбирает лучшие из того, что удалось найти,
основную фотографию подбирает с общим видом, на каждую фотку наносит
"водяной знак" с адресом магазиа).
3.3. Составляет краткое (от 500 до 1000 знаков) описание устройства на
основе того, что пишут о нём у производителя, в других магазинах или в
положительных отзывах на том же Яндекс.Маркете.
3.4. Заполнить title, description и keywords, если CMS магазина позволяет
добавлять эти мета-теги.
4. Отчитывается о выполненной работе: отправлять по итогам недели письмо,
где указывает url`ы всех добавленных страниц.
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