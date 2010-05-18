Требуется контент менеджер

1. Находить подробное описание и характеристики устройства на существующих

ресурсах (другие интернет-магазины, Яндекс.Маркет, сайт производителя и

пр.).

2. Находить фотографии устройства (поиск по картинкам в Яндекс и Google,

сайты производителя и пр.).

3. Добавляеть через CMS на сайт новый товар:

3.1. Заполнить для него информационные поля (цена, категория, масса,

габариты и пр. параметры, доступные через CMS, всего не более 20 полей).

3.2. Загружаеть 2-3 фотографии (выбирает лучшие из того, что удалось найти,

основную фотографию подбирает с общим видом, на каждую фотку наносит

"водяной знак" с адресом магазиа).

3.3. Составляет краткое (от 500 до 1000 знаков) описание устройства на

основе того, что пишут о нём у производителя, в других магазинах или в

положительных отзывах на том же Яндекс.Маркете.

3.4. Заполнить title, description и keywords, если CMS магазина позволяет

добавлять эти мета-теги.

4. Отчитывается о выполненной работе: отправлять по итогам недели письмо,

где указывает url`ы всех добавленных страниц.