Нужен блогер для долговременного сотрудничества.

Для сайта производителя одежды нужен блогер или ньюсмейкер как вам больше нравиться (темы постов от непосредственно одежда, производство одежды, рынок одежды, до моды и красоты). Для написание постов копирайт 60%, рерайт 40% - весь уникальный. Примерно нужно будет 60 статей каждый месяц, длина от 0,5 - 2К символов. Стоимость поста должна быть не очень большой, так как заказ долгосрочный. Прошу писать стоимость за сколько вы готовы писать посты на скайп (seohomeless) или ниже в предложениях.