Удаленная работа журналистом

$1000
КопирайтингЗакрыт25 заявок640 просмотров
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Требуется журналист для работы на новостном сайте.

Желательно опыт оптимизации материалов под Яндекс.Новости и Рамблер.Новости

14 лет назад
ivankuprin
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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