Требуется копирайтер\рерайтер хорошо знакомый с Интернет технологиями в тч хорошо знающий и понимающий ,что такое dns, домены, хостинг и тп. Язык написание русский. Изложение понятное любому "чайнику".

Оплата за копирайт 3$ за 1000 зн. без пробелов.

Оплата за рерайт 1$ за 1000 зн. без пробелов.