Требуется журналист для работы на новостном сайте. Желательно опыт оптимизации материалов под Яндекс.Новости и Рамблер.Новости
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Нужен рерайтер для рерайта новостей. Оплата 0,5 $ за новость (800-900 символов). Исходники мои. Работа постоянная.
пишите в аську 593002891
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