Требуется копирайтер для рерайта

Для небольшого интернет-издания нужен редактор. Задачи: Поиск новостей и статей по определенным темам (общество, политика, происшествия, интернет, о России, и т.д.) на англоязычных сайтах, беглый перевод (от 2000 до 2500 символов). На выходе должен быть грамотный русский ...
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Нужен копирайтер со знанием транспортной тематики, а именно (грузоперевозки из Китая в Россию). Для глубокого рерайта и дописания текста страницы. Примерно 6000 знаков.
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