Требуется копирайтер для рерайта

$50
КопирайтингЗакрыт3 заявки173 просмотра
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Нужен копирайтер со знанием транспортной тематики, а именно (грузоперевозки из Китая в Россию). Для глубокого рерайта и дописания текста страницы. Примерно 6000 знаков.

14 лет назад
virus7997
NaN летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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