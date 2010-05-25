Требуется надежный копирайтер

Требуется надежный и ответственный человек в развивающуюся компанию для написания статей разной тематики .

На начальном этапе сотрудничества необходимо писать (или делать рерайт) статьи туристической тематики с содержанием ключей для раскрутки. Объем работ разный. От 1500 и до 15000 тысяч знаков. Статьи должны быть полностью уникальными.

Просьба писать с указанием цен за тысячу знаков за написание и рерайт.