Требуется seo-рерайтер новостей + контент-менеджер

Добрый день.

Вакансия:

Ищу исполнителя для постоянной поддержки новостийной ленты на сайте тематики "автомобили". Если качество работы (сеорирайта) устроит, то возможно передам на поддержку и другие проекты, т.е. объемы увеличатся.

Что нужно от вас:

1) сами находите новости для сайта, качественно seo-рирайтите (подробности про сео-рирайт обсудим перед работой).

2) при этом необходимо искать и подбирать к каждой новости по 2 картинке.

3) в день нужно примерно по 1 новости.

4) перед началом работы нужно восстановить ленты (новости не добавлялись с начала 2010 года) из расчета 1 новость в неделю.

5) объем одной новости должен быть около 2000 знаков без пробелов

6) даю права журналиста, забиваете новость вместе с картинками в CMS Danneo (инструкцию дам).

7) после того, как вбиваете новость на сайт, высылаете отчет на почту, я оплачиваю .

Требования к исполнителям:

Исполнитель нужен с отзывами и опытом работы. Сотрудничество нужно постоянное. Неуверенных в себе и без опыта работы просьба не беспокоить.Повторюсь, что если качество работы будет устраивать, могу объемы увеличить, передав еще один раздел на этом или других порталах.

Цена:

Цена одной новости (2000 знаков без пробелов) вместе с постингом в Danneo (включая подбор 2-х картинок) 2 WMZ.

Жду предложений.