Требуется seo-рерайтер новостей + контент-менеджер

Для небольшого интернет-издания нужен редактор. Задачи: Поиск новостей и статей по определенным темам (общество, политика, происшествия, интернет, о России, и т.д.) на англоязычных сайтах, беглый перевод (от 2000 до 2500 символов). На выходе должен быть грамотный русский ...
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Добрый день.
Вакансия:
Ищу исполнителя для постоянной поддержки новостийной ленты на сайте тематики "автомобили". Если качество работы (сеорирайта) устроит, то возможно передам на поддержку и другие проекты, т.е. объемы увеличатся.
Что нужно от вас:
1) сами находите новости для сайта, качественно seo-рирайтите (подробности про сео-рирайт обсудим перед работой).
2) при этом необходимо искать и подбирать к каждой новости по 2 картинке.
3) в день нужно примерно по 1 новости.
4) перед началом работы нужно восстановить ленты (новости не добавлялись с начала 2010 года) из расчета 1 новость в неделю.
5) объем одной новости должен быть около 2000 знаков без пробелов
6) даю права журналиста, забиваете новость вместе с картинками в CMS Danneo (инструкцию дам).
7) после того, как вбиваете новость на сайт, высылаете отчет на почту, я оплачиваю .
Требования к исполнителям:
Исполнитель нужен с отзывами и опытом работы. Сотрудничество нужно постоянное. Неуверенных в себе и без опыта работы просьба не беспокоить.Повторюсь, что если качество работы будет устраивать, могу объемы увеличить, передав еще один раздел на этом или других порталах.
Цена:
Цена одной новости (2000 знаков без пробелов) вместе с постингом в Danneo (включая подбор 2-х картинок) 2 WMZ.
Жду предложений.
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