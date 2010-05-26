Требуются авторы новостей/статей

Интернет-изданию требуются авторы для написания и публикации следующих типов материалов:

• новости

• обзорные статьи

• аналитические статьи

• интервью

Тематика издания – ипотечное кредитование в России (приоритетно), банки, недвижимость в Москве и Подмосковье.

Задача автора – написание и публикация материалов через веб-интерфейс издания.

Возможно сотрудничество как по одной из позиций, так и по нескольким.

Удаленная работа на основе индивидуального плана. Оплата сдельная.

Ждем от Вас резюме и портфолио (либо ссылки на Ваши публикации)

Дополнительные требования по позициям:

Новости:

Объем одной новости 1000 – 2000 знаков.

К каждой новости необходимо подобрать одно тематическое изображение.

Важно:

• знание информационного поля, умение самостоятельно находить, анализировать и компилировать информацию, определять наиболее значимые новости

• умение излагать экономическую информацию простым, доступным языком

• базовые навыки публикации текстов в интернете

• стабильный доступ в интернет

Обзорные статьи:

Объем одной статьи 5000 – 8000 знаков. Конкретную тему для каждой статьи назначат редактор издания. К каждой статье необходимо подобрать два-три тематических изображения.

Важно:

• знание информационного поля, умение самостоятельно находить, анализировать и компилировать информацию

• умение излагать экономическую информацию простым, доступным языком

• базовые навыки публикации текстов в интернете

Аналитика:

Объем одной статьи 5000 – 8000 знаков. Конкретную тему для каждой статьи назначат редактор издания. К каждой статье необходимо подобрать два-три тематических изображения.

Важно:

• наличие экономического образования и/или опыт работы в сфере, связанной с общей тематикой статей

• наличие глубоких знаний по тематике статей

• умение излагать экономическую информацию простым, доступным языком

• опыт написания аналитических материалов

• базовые навыки публикации текстов в интернете

Интервью:

Планирование, организация и проведение интервью по тематике издания со специалистами федерального масштаба. Внесение предложений по темам интервью и личности интервьюируемого.

Объем итоговой статьи от 5000 знаков. К каждой статье необходимо обеспечить наличие фотографии интервьюируемого.

Важно:

• наличие собственных связей среди специалистов вышеозначенных сфер

• опыт проведения интервью

• проживание в Москве/Московской области

• базовые навыки публикации текстов в интернете