Требуются авторы новостей/статей

Для небольшого интернет-издания нужен редактор. Задачи: Поиск новостей и статей по определенным темам (общество, политика, происшествия, интернет, о России, и т.д.) на англоязычных сайтах, беглый перевод (от 2000 до 2500 символов). На выходе должен быть грамотный русский ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интернет-изданию требуются авторы для написания и публикации следующих типов материалов:
• новости
• обзорные статьи
• аналитические статьи
• интервью
Тематика издания – ипотечное кредитование в России (приоритетно), банки, недвижимость в Москве и Подмосковье.
Задача автора – написание и публикация материалов через веб-интерфейс издания.
Возможно сотрудничество как по одной из позиций, так и по нескольким.
Удаленная работа на основе индивидуального плана. Оплата сдельная.
Ждем от Вас резюме и портфолио (либо ссылки на Ваши публикации)
Дополнительные требования по позициям:
Новости:
Объем одной новости 1000 – 2000 знаков.
К каждой новости необходимо подобрать одно тематическое изображение.
Важно:
• знание информационного поля, умение самостоятельно находить, анализировать и компилировать информацию, определять наиболее значимые новости
• умение излагать экономическую информацию простым, доступным языком
• базовые навыки публикации текстов в интернете
• стабильный доступ в интернет
Обзорные статьи:
Объем одной статьи 5000 – 8000 знаков. Конкретную тему для каждой статьи назначат редактор издания. К каждой статье необходимо подобрать два-три тематических изображения.
Важно:
• знание информационного поля, умение самостоятельно находить, анализировать и компилировать информацию
• умение излагать экономическую информацию простым, доступным языком
• базовые навыки публикации текстов в интернете
Аналитика:
Объем одной статьи 5000 – 8000 знаков. Конкретную тему для каждой статьи назначат редактор издания. К каждой статье необходимо подобрать два-три тематических изображения.
Важно:
• наличие экономического образования и/или опыт работы в сфере, связанной с общей тематикой статей
• наличие глубоких знаний по тематике статей
• умение излагать экономическую информацию простым, доступным языком
• опыт написания аналитических материалов
• базовые навыки публикации текстов в интернете
Интервью:
Планирование, организация и проведение интервью по тематике издания со специалистами федерального масштаба. Внесение предложений по темам интервью и личности интервьюируемого.
Объем итоговой статьи от 5000 знаков. К каждой статье необходимо обеспечить наличие фотографии интервьюируемого.
Важно:
• наличие собственных связей среди специалистов вышеозначенных сфер
• опыт проведения интервью
• проживание в Москве/Московской области
• базовые навыки публикации текстов в интернете
- Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Требуется несколько рерайтеров (предпочтительно - команда) для длительного сотрудничества. Ежедневные объемы работы от 8000 знаков без пробелов. Рассмотрю все предложенные варианты. Обязательные требования: * грамотность * пунктуальность * самостоятельный поиск исходников * уникальность от 95% по АдвегоКопирайтинг69 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужны новички рерайтеры для постоянной работы. Оставляйте свои расценки и номера асек. Профи мне не нужны поскольку платить по их расценкам не смогу.Копирайтинг96 заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый день. Вакансия: Ищу исполнителя для постоянной поддержки новостийной ленты на сайте тематики "автомобили". Если качество работы (сеорирайта) устроит, то возможно передам на поддержку и другие проекты, т.е. объемы увеличатся. Что нужно от вас: 1) сами находите новости для ...Копирайтинг1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $100
Нужен человек для тех поддержки и тестирования проект www.otkritka.com бюджет 100 – 150$ в месяц. Обязательные требования: - Высокая скорость печати; - пользователь ПК (Word‚ Excel‚ Internet‚ электронная почта) - Начальные знания HTML ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт14 лет назад
Доброго времени суток! Требуется корреспондент на интервью, задачи: - предварительный сбор информации о персоне, у которой будет браться интервью (специалисты, работники определенной отрасли) - подготовка вопросов, сценария интервью, утверждение у руководства - выезд на интервью - расшифровка интервью с ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Нужен копирайтер со знанием транспортной тематики, а именно (грузоперевозки из Китая в Россию). Для глубокого рерайта и дописания текста страницы. Примерно 6000 знаков.Копирайтинг3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется надежный и ответственный человек в развивающуюся компанию для написания статей разной тематики . На начальном этапе сотрудничества необходимо писать (или делать рерайт) статьи туристической тематики с содержанием ключей для раскрутки. Объем работ разный. От 1500 ...Копирайтинг42 заявкиЗакрыт14 лет назад
Ищу копирайтера, желательно девушку, для написания статей женской тематики. Размер статей примерно 500-1000 знаков, условия обговариваются лично. Контент будет проверяться на уникальность. Оплату гаратирую своевременно. Нужно будет выполнять до 5 заявок в день.Копирайтинг7 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен рерайтер для рерайта новостей. Оплата 0,5 $ за новость (800-900 символов). Исходники мои. Работа постоянная. пишите в аську 593002891Копирайтинг16 заявокЗакрыт14 лет назад