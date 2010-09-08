Примерные ключи: мода, красота, здоровье, гороскоп, любовь, секс, семья, дом, только разбавленные. Трафик нужен от 5к уников в сутки. Пишите сразу бюджет в месяц.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Периодически требуются услуги по анализу сайта (сейчас есть один, второй на подходе)
- первичный анализ сайта на SEO
- анализ конкурентов и сравнение
- подбор слов, оценка количества запросов, конкурентности, стоимости вывода в Топ-10
- составление стратегии продвижения
Продвигать пока будем сами, в дальнейшем - отдавать.
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