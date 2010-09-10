Нужен прогон по форумам и сообществам

Есть сайт кабельной компании, необходимо продвинуть в топ яндекса и гугла. Хотелось бы обговорить бюджет и сроки, здесь не хочется все описывать, поэтому готов обсудить с каждым в личке по icq и т.д.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Собственно нужен прогон объявления сайта по тематическим форумам и в социальные группы и сообщества также раскидать объявление.
Сроки и цены пишем сюда, но лучше и быстрее связаться со мною в аське.
ICQ 570-075-360 Евгений
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