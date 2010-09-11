SEO-оптимизация

Есть сайт кабельной компании, необходимо продвинуть в топ яндекса и гугла. Хотелось бы обговорить бюджет и сроки, здесь не хочется все описывать, поэтому готов обсудить с каждым в личке по icq и т.д.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Цель: рост SEO показателей сайтов (CY, PR, страниц в индексе поисковых систем (ПС)
Задачи: Мониторинг посещений сайтов роботами ПС, контроль индексации, оптимизация сайта. Подбор и анализ ключевых слов и фраз, проверка и оптимизация на совместимость текста и исходного кода страниц сайта с ПС, мониторинг изменениями в алгоритмах поисковых машин и адаптация сайтов к этим изменениям, составление отчетов.
Требования: Знания принципов функционирования и особенности оптимизации под поисковые машины, типы и функции ссылок, принципы эффективного размещения ссылок, методы «белой» и «черной» оптимизации, HTML, XHTML, CSS, XML, стандарты W3C. Опыт работы с биржами копирайтинга, ссылок и статей, настройки веб сервера и CMS. Обязательно наличие оперативной связи по skype или телефону. Время реакции на уведомление о проблемных сайтах, заявках не более 3-х часов в рабочее время (с 9-18 по MSK)
Уважаемые соискатели, обратите внимание на:
1. Если вас заинтересовала данная работа просьба оставлять в комментариях свои контактные данные (эл.почта, skype, ICQ) и предпочтительное время проведения собеседования (с 9:00 до 18:00 по МСК). Желательно оставлять ссылку на свое резюме или портфолио. Копию этого сообщения отправить на эл.почту [email protected]
2. Собеседование проводиться по skype в голосовом режиме (иметь наушники и микрофон), желательно веб-камеру.
3. Все вопросы, уточнения можно сделать во время собеседования.
4. Если вам не ответили, то возможно я в оффлайн и не получил Ваше сообщение, либо Ваша кандидатура заинтересует меня в будущем.
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