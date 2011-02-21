Поднять ТИЦ с 0

Поисковые системы (SEO)Завершен5 заявок293 просмотра
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Надо поднять ТИЦ с нуля ( сайт в индексе давно, не в бане, все норм)

Оплата по результату.

Ваши предложения по стоимости и срокам жду

13 лет назад
audilex
47 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
grIeIy
Сергей 
37 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$30
60 дней
Прекрасно справился с задачей. мне понравилось :)
Адекватный заказчик. Всё ок!
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