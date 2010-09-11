Продвижение сайта

Адрес сайта: www.ai-mag.ru

(на данный момент сайт "закрыт на профилактику", будет открыт на днях)

Магазин на движке ShopCMS

Товар: Компьтюры, комплектующие и сопуствующие товары. (аналог каталога можно посмотерть на сайте www.oscomp.ru. это тоже самое, они выгружаются из одной базы, просто сайт ai-mag более адаптирован именно под магазин, а не информационный сайт). Основной упор будет делаться на 1)Ноутбуки, 2)Программное обеспечение, 3)видео-фототехника 4)компьютеры и комплектующие 5)Сопутствующие товары (именно в таком порядке значимости).

Регион: В первую очередь г.Подольск (московская область). Далее МСК и ближайшее подмосковье.

Требуется человек для постоянного продвижения и поддержки результата (готовы платить за время нахождения на позиции по конкретному запросу). Начнем естественно с небольшого объема.

Порядок работы: Составляем минимальное семантическое ядро (минимум запросов), назначаем цену по каждому из запросов за 2 страницу, за top10, top5, top3 и первое место. Определяем сроки за которые по данному запросу сайт окажется на указанных позициях. Оплата будет начисляться по итогам ваших еженедельных отчетов. По итогам условленного времени смотрим результаты работы и либо расширяем ядро либо ищем другого исполнителя.

Доступ на сайт вам даваться не будет (только в редких случаях для выполнения каких-либо действий, которые по каким-то причинам не может выполнить администратор). В основном от вас будет требоваться написание Т.З и текстов, проверка их внесения и составление отчетов по проделанной работе вне сайта и достижении продвигаемых позиций

Жду ваших предложений (начальное семантическое ядро, цены за указанные позиции, сроки достижения)